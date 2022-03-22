Карин объяснил слова Токаева о "Второй республике"

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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин опубликовал в своем официальном Telegram-канале пост, в котором объяснил слова президента Токаева о "Второй республике", сказанные накануне.

По словам Карина, понятие "Второй республики" по своей сути практически идентично понятию "Новый Казахстан".

"Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом. И, речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.

Соответственно это не значит, что мы сразу, после январских событий или после Послания, начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу.

Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации", - подчеркнул госсекретарь.

При этом автор отметил, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти.

В первую очередь, по мнению Карина, это касается инициативы Токаева об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

"В рамках реализации текущего Послания Главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ.

Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры", - отметил госсекретарь.

Поэтому, как написал Карин, в данном случае можно говорить не только о смене модели государственного управления, но и об "изменении парадигмы государственного и общественного развития".

"Сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика".

Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года.

Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика - это обновление государственной модели", - резюмировал политик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961746-gossekretar-karin-obyasnil-slova-tokaeva-o-vtoroy-respublike/