Карин объяснил слова Токаева о "Второй республике"
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин опубликовал в своем официальном Telegram-канале пост, в котором объяснил слова президента Токаева о "Второй республике", сказанные накануне.
По словам Карина, понятие "Второй республики" по своей сути практически идентично понятию "Новый Казахстан".
"Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом. И, речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.
Соответственно это не значит, что мы сразу, после январских событий или после Послания, начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу.
Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации", - подчеркнул госсекретарь.
При этом автор отметил, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти.
В первую очередь, по мнению Карина, это касается инициативы Токаева об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
"В рамках реализации текущего Послания Главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ.
Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры", - отметил госсекретарь.
Поэтому, как написал Карин, в данном случае можно говорить не только о смене модели государственного управления, но и об "изменении парадигмы государственного и общественного развития".
"Сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика".
Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года.
Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика - это обновление государственной модели", - резюмировал политик.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961746-gossekretar-karin-obyasnil-slova-tokaeva-o-vtoroy-respublike/