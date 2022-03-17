Выявлять двойное гражданство в странах СНГ станет легче

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сенаторы в ходе пленарного заседания ратифицировали соглашение, нормы которого позволят получать сведения из стран СНГ о наличии или отсутствии гражданства. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ вице-министр МВД Марат Кожаев.

"Ратификация соглашения позволит получать сведения из стран Содружества (Независимых Государств - прим. ред.) о наличии или отсутствии гражданства, выданных документах, удостоверяющих личность, лицах, состоящих на миграционном учете, выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах, недвижимом имуществе либо обязательствах имущественного характера, привлечении к уголовной или административной ответственности. Это особенно актуально в рамках проводимой работы по выявлению фактов двойного гражданства", - пояснил он.

Кроме того, соглашением создаются дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, а также установления места проживания человека за границей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961252-vyyavlyat-dvoynoe-grazhdanstvo-v-stranah-sng-stanet-legche/