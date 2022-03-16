"Это даст толчок развитию региональной экономики": Карин о разделении Алматинской области

Ерлан Карин. Фото: служба центральных коммуникаций

Госсекретарь Ерлан Карин в кулуарах парламента прокомментировал создание двух самостоятельных регионов из нынешней Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, хватит ли денег в бюджете на содержание еще одной области. Тут речь идет о разделении Алматинской области и создании на ее территории двух самостоятельных регионов – Алматинской и Жетысуской областей.

"Правительство будет заниматься этим. На самом деле, мы же должны понимать, что будут создаваться области с учетом распределения экономических, демографических ресурсов. И здесь нужно понимать, что это в какой-то степени даст толчок развитию региональной экономики", – заявил Карин.

Напомним, в среду на совместном заседании палат парламента президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматинскую область разделят на две области.

Позже аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что решение главы государства стало для него новостью. Однако он затруднился сказать, какие районы перейдут в Жетысускую область, а какие – останутся в Алматинской.

Вместе с этим Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании еще двух новых областей – Абайской и Улытауской. Они будут располагаться на территориях современных Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961058-eto-dast-tolchok-razvitiyu-regionalnoy-ekonomiki-karin-o-razdelenii-almatinskoy-oblasti/