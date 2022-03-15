Аким Даниал Ахметов: Чиновники не должны вести "страусиную" политику

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Сегодня глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещание с акимами городов и районов. О чем сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"По результатам поездок по региону и встреч с общественностью были сделаны определенные выводы, в частности о том, что местная исполнительная власть не должна вести "страусиную" политику.

Нужно открыто и своевременно отвечать на вопросы граждан, эффективно решать их проблемы и говорить о реальных делах, ведь их немало", - заявил аким ВКО.

Также на совещании были рассмотрены другие актуальные вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960761-akim-danial-ahmetov-chinovniki-ne-dolzhny-vesti-strausinuyu-politiku/