Токаев посетил завод по производству бронированной колесной техники в Нур-Султане

Касым-Жомарт Токаев посетил завод "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству и модернизации бронированной колесной техники "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", действующий в столице, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту продемонстрировали линию по производству отечественных бронированных колесных машин, а также выставку продукции казахстанских предприятий оборонной промышленности.

Касым-Жомарт Токаев посетил завод "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Фото: Акорда

В ходе посещения глава государства был проинформирован о деятельности компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития данной отрасли. Глава государства заявил о необходимости поддержки отечественных производителей и призвал к их техническому обновлению в соответствии с требованиями времени.

Касым-Жомарт Токаев посетил завод "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил завод "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил завод "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил завод "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960110-tokaev-posetil-zavod-po-proizvodstvu-i-bronirovannoy-kolesnoy-tehniki-v-nur-sultane/