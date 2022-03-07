Заседание оперштаба по антикризисным мерам прошло в Нур-Султане

Заседание оперштаба по антикризисным мерам. Фото: primeminister.kz

В столице под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошло заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. Об этом сообщается на .

На заседании оперштаба нацпалата "Атамекен" озвучила вопросы, поступающие от предпринимателей, большинство которых носят текущий и системный характер.

"Необходимо отметить, что по итогам прошлого года правительством было рассмотрено более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно.

Работа в этом направлении продолжается, предприниматели на регулярной основе будут информированы о принятых решениях", – говорится в сообщении правительства.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО "НК "Казахстан Темир Жолы" Н. Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты.

Также Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

Заседание оперштаба по антикризисным мерам. Фото: primeminister.kz

Отмечается, что в целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты Баку, Батуми и Поти).

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв.

Заседание оперштаба по антикризисным мерам. Фото: primeminister.kz

Также он сообщил, что прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.

"Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так, в 2022-2023 годах планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличение доли контейнерных перевозок до 30% (экспорт)", – добавили в правительстве.

О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков М. Абылкасымова, заместитель председателя Национального Банка А. Баймагамбетов и председатель правления АО "Народный банк Казахстана" У. Шаяхметова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959698-zasedanie-opershtaba-po-antikrizisnym-meram-proshlo-v-nur-sultane/