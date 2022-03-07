Заседание оперштаба по антикризисным мерам прошло в Нур-Султане
В столице под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошло заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.
На заседании оперштаба нацпалата "Атамекен" озвучила вопросы, поступающие от предпринимателей, большинство которых носят текущий и системный характер.
"Необходимо отметить, что по итогам прошлого года правительством было рассмотрено более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно.
Работа в этом направлении продолжается, предприниматели на регулярной основе будут информированы о принятых решениях", – говорится в сообщении правительства.
В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО "НК "Казахстан Темир Жолы" Н. Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты.
Также Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.
Отмечается, что в целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты Баку, Батуми и Поти).
В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв.
Также он сообщил, что прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.
"Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так, в 2022-2023 годах планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличение доли контейнерных перевозок до 30% (экспорт)", – добавили в правительстве.
О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков М. Абылкасымова, заместитель председателя Национального Банка А. Баймагамбетов и председатель правления АО "Народный банк Казахстана" У. Шаяхметова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959698-zasedanie-opershtaba-po-antikrizisnym-meram-proshlo-v-nur-sultane/