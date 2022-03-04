"С волнением ждет первого приема": в Акорде показали фото главы Антикора перед встречей с Токаевым

Олжас Бектенов. Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

Олжас Бектенов, который недавно стал главой Антикоррупционной службы РК, встретится с главой государства. Пресс-служба президента Республики Казахстан опубликовала в своем официальном Telegram-канале фото Бектенова перед встречей.

"Олжас Бектенов в качестве председателя Аntikor с волнением ждет первого приема 01", - говорится в публикации.

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

Напомним, что 25 февраля Бектенов возглавил Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. До этого он находился на должности первого заместителя председателя Антикора.

Позже Касым-Жомарт Токаев обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959308-s-volneniem-zhdet-pervogo-priema-v-akorde-pokazali-foto-glavy-antikora-pered-vstrechey-s-tokaevym/