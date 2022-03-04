Режиссер клипов "Ирины Кайратовны" вошел в совет по молодежной политике при президенте

Куаныш Бейсеков. Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин опубликовал на своей официальной странице в Facebook сообщение об утверждении нового состава Совета по молодежной политике при президенте.

Как написал Карин, в совет вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", члены Президентского молодежного кадрового резерва, а также лидеры молодежных организаций.

"Все они являются признанными профессионалами в своей сфере, хорошо знакомы с актуальными молодежными проблемами, обладают авторитетом и доверием среди различных категорий молодежи", - пояснил государственный секретарь.

Как указывается в посте, новая команда будет участвовать в подготовке концептуальных документов и практических рекомендаций по совершенствованию молодежной политики.

Кроме того, Карин сообщил, что недавно провел с членами совета конференцию в ZOOM, во время которой они обсудили ближайшие планы и формат работы.

"Надеюсь, на новом этапе развития страны совет станет действенной площадкой для системного продвижения молодежной повестки и комплексного решения проблем казахстанской молодежи", - резюмировал Карин.

К посту было прикреплено фото с полным новым составом Совета по молодежной политике.

Состав Совета по молодежной политике. Фото: facebook.com/karin.erlan

Так, в состав Совета теперь входят: волонтер и предприниматель из Алматы Дамир Аманжолов, режиссер клипов группы "Ирина Кайратовна" Куаныш Бейсеков, журналист и продюсер Нартай Аралбайулы, журналист Мария Валяева, мультипликатор Глеб Пономарев и многие другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959280-rezhisser-klipov-iriny-kayratovny-voshel-v-sovet-po-molodezhnoy-politike-pri-prezidente/