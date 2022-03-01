Токаев резко высказался о политиках, распространяющих фейки в соцсетях

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII внеочередном съезде правящей партии подверг критике действия некоторых политиков в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Некоторые политики, которые годами хранили молчание, сейчас, пользуясь обстоятельствами, выходят в соцсети и публикуют разную недостоверную информацию и тем самым вводят в заблуждение население", - сказал глава государства.

При этом, как отметил президент, большинство казахстанцев не имеют представления о том, какие меры реализуются партией по решению социальных и экономических проблем.

В связи с этим он поручил разъяснять политику партии, в том числе в СМИ.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan под председательством Касым-Жомарта Токаева. Во время съезда было объявлено, что Нурлана Нигматулина вывели из состава политсовета партии.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию Nur Otan в "Аманат". Токаев поддержал это решение, а также отдельно высказался о деятельности партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958635-molchali-godami-tokaev-rezko-vyskazalsya-o-politikah-rasprostranyayuschih-feyki-v-sotssetyah/