Токаев поручил Антикору уделить особое внимание возврату похищенных активов страны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще.

Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.

Важной составляющей качественного изменения ситуации глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.

Напомним, сегодня Марат Ахметжанов, ранее занимавший пост главы Антикора, возглавил МВД РК. Тем временем Ерлан Тургумбаев был освобожден от должности министра внутренних дел и назначен советником президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958046-tokaev-poruchil-antikoru-udelit-osoboe-vnimanie-vozvratu-pohischennyh-aktivov-strany/