"Я не был министром": глава МИИР Казахстана высказался о работе предыдущего кабмина

Каирбек Ускенбаев. Фото: официальный сайт МИИР РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, а также глава МЧС Юрий Ильин в ходе пресс-конференции прокомментировали вопрос о том, как они оценивают работу старого правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своего ответа Ускенбаев подчеркнул, что "самая большая ошибка – указывать на ошибки предшественников".

"Как работали днем и ночью, так и работаем. Я раньше не был министром, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Я просыпаюсь в 06:00 и работаю до 19:00-19:30.

Работаем, чтобы оправдать доверие президента и для принятия решений, которые благоприятно скажутся на жизни населения. Нет времени и даже мыслей, чтобы думать, как работало прежнее руководство и как работаю я", – сообщил он.

Между тем глава МЧС отметил, что и в старом, и в новом правительствах работают профессионалы.

Юрий Ильин. Фото: СЦК

"Многое зависит от той ситуации, которая складывается не только внутри страны, но и от внешней политической и экономической ситуации.

Предыдущему правительству приходилось работать в сложных санитарно-эпидемиологических условиях, которые тоже, наверное, повлияли на эффективность работы…

Если посмотреть на развивающиеся события на политической арене, конфликтную ситуацию между Российской Федерацией и Украиной, наверное, тоже каким-то отголоском будет (влиять – прим. ред.) на экономику и политическую ситуацию при принятии решений", – предположил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957253-ya-ne-byl-ministrom-glava-miir-kazahstana-vyskazalsya-o-rabote-predyduschego-kabmina/