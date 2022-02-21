Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, заявил его пресс-секретарь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали опубликовал пост на своей , в котором прокомментировал слухи о наличии у главы государства зарубежных банковских счетов.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью", - написал Берик Уали.

Также он высказался и о слухах касательно членов семьи президента.

"Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами. Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе", - сказал пресс-секретарь.

Далее Уали высказался о причинах появления слухов о главе государства и его родных.

"Эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру", - резюмировал пресс-секретарь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957111-kasym-zhomart-tokaev-ne-imeet-schetov-v-shveytsarskom-banke-zayavil-ego-press-sekretar/