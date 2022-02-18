Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева

Касым-Жомарт Токаев и Каирбек Ускенбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год.

Каирбек Ускенбаев проинформировал президента о ходе исполнения его поручений по созданию новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности.

Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой министерством работе по предоставлению равного доступа к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем отечественных производителей.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что Касым-Жомарт Токаев озвучит итоги расследования январских событий в марте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956822-tokaev-prinyal-ministra-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-kairbeka-uskenbaeva/