Аким Карагандинской области раскритиковал работу "АрселорМиттал Темиртау"

Женис Касымбек. Фото: официальный сайт акимата Карагандинской области

Аким Карагандинской области Женис Касымбек на заседании акимата региона затронул вопросы промышленной безопасности и высокой степени износа оборудования на крупных предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Промышленная безопасность – вопрос номер один. Ежегодный травматизм, летальные случаи. Совместно с Департаментом промышленной безопасности Министерства индустрии проведем полный разбор по каждой шахте, по каждому руднику, по каждому заводу. Это касается предприятий всего региона", – заявил Касымбек.

Также глава области остался недоволен темпами работ АО "АрселорМиттал Темиртау" по улучшению экологической обстановки в городе.

"Результатов население Темиртау не видит. Не берете на себя обязательства: когда и на сколько будет снижено количество выбросов. Я прошу очень серьезно к этому отнестись. Считаю, что этот год должен быть переломным", – подчеркнул аким.

Женис Касымбек сообщил, что будут подписаны меморандумы по строительству социальных объектов в городах присутствия крупных предприятий.

Помимо этого, аким обратился к руководству корпорации "Казахмыс". Он отметил положительную динамику по вопросам, поднятым рабочими в январе, уже повышена зарплата.

Тем не менее, остается невыполненным ряд других требований шахтеров и металлургов. Все они, по словам главы региона, должны быть взяты на строгий контроль.

"Каждый аким на местах и каждое предприятие должны вести работу с трудовыми коллективами. Обращения коллективов не должны оставаться без внимания. Нужно слышать работников предприятий", – сказал Касымбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955752-akim-karagandinskoy-oblasti-raskritikoval-rabotu-arselormittal-temirtau/