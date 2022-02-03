"Живем от зарплаты к зарплате": депутаты мажилиса рассказали, сколько зарабатывают

Депутаты мажилиса на заседании. Кадр с онлайн-трансляции заседания: YouTube / Мажилис парламента Республики Казахстан

Депутаты мажилиса признались, что живут от зарплаты до зарплаты. Но выступать против моратория на ее повышение они не планируют. После заседания нижней палаты мажилисмены заявили журналистам, что готовы работать за эти деньги ближайшие пять лет, передает телеканал КТК.

С 1 февраля в Казахстане введен мораторий на повышение заработных плат акимам, депутатам и членам правительства.

"Заработная плата, карточка находится у супруги. Она говорит, что 630-650 тысяч тенге падает. С учетом того, что мы мясо получаем из аула - родственники отправляют - вы знаете, что инфляция, цены растут. Поэтому можно сказать, что мы живем от зарплаты к зарплате", - признался мажилисмен Ерлан Саиров.

Отметим, решение о пятилетнем моратории на повышение зарплат акимам, депутатам и министрам принял глава государства, посчитав, что оплата труда у этих служащих вполне достаточная. А вот зарплата рядовых бюджетников, напротив, должна расти.

Зарплата чиновников на руководящих поста стала одной из самых обсуждаемых тем конца прошлого года. Тогда казахстанцы узнали, что министры в среднем получают 900 тысяч тенге, а акимы областей с опытом на госслужбе - 1 миллион 800 тысяч.

По словам депутатов мажилиса, их зарплата варьируется от 500 до 800 тысяч тенге. Но даже в условиях небывалой инфляции недовольства заморозкой окладов никто не выразил. А кто-то и вовсе заявил, что никогда раньше не видел таких денег.

"Нынешняя заработная плата, в принципе, более чем достаточна. Потому что до этого на предыдущих должностях я такую зарплату не получал. Так что мне она более чем приличная. Я считаю, что достаточная для жизни, для существования, а также для реализации своих идей",- отметил мажилисмен Ернур Бейсенбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954318-zhivem-ot-zarplaty-k-zarplate-deputaty-mazhilisa-rasskazali-skolko-zarabatyvayut/