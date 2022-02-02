Ускорить ревизию сферы недропользования поручил Смаилов

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В рамках исполнения поручений главы государства премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам геологоразведки, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу премьера.

Отмечается, что в настоящее время для предоставления права недропользования на территории страны предусмотрена площадь порядка 1 млн 324 тыс. квадратных километров. В Программу управления государственным фондом недр включено 1 млн 65 тыс. кв. км, необходимо включить еще 259 тыс. квадратных километров.

В целях привлечения инвестиций в геологоразведку, освоения неиспользуемых месторождений планируется открыть для недропользования всю доступную территорию страны.

На 1 февраля 2022 года в Казахстане в связи с ненадлежащим исполнением расторгнут 31 контракт и прекращено действие 101 лицензии на разработку месторождений.

В настоящее время продолжается анализ исполнения контрактных обязательств недропользователей – контракты, по которым не устранены выявленные нарушения, будут расторгнуты и выставлены на аукцион для привлечения новых инвестиций.

Премьер-министр поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений.

Напомним, что во время встречи с бизнесменами в Нур-Султане глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения ревизии всех казахстанских месторождений.

На днях стало известно, что на месторождении Узень в Мангистауской области обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954290-uskorit-reviziyu-sfery-nedropolzovaniya-poruchil-smailov/