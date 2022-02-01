Появилось видео выступления Токаева на совещании по вопросам противодействия коррупции

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 1 февраля, глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции. Видео выступления Касым-Жомарта Токаева опубликовали на официальном YouTube-канале пресс-службы президента Казахстана.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики.

В рамках данного мероприятия глава государства заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное Агентством по противодействию коррупции.

Также Токаев в ходе сегодняшнего совещания высказался о коррупционных схемах, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве.

Кроме того, президент поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе. Он полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954095-poyavilos-video-vystupleniya-tokaeva-na-soveschanii-po-voprosam-protivodeystviya-korruptsii/