Токаев расширил полномочия госсекретаря: что изменилось

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Указом президента Касым-Жомарта Токаева расширены полномочия государственного секретаря РК. Чем они отличаются от прежних, читайте в материале NUR.KZ.

Напомним, что государственный секретарь является должностным лицом РК, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом. Госсекретарь осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством президента, ему подотчетен и подконтролен.

Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности государственного секретаря осуществляется администрацией президента.

Согласно указу президента от 25 января текущего года, госсекретарь наделен следующими новыми полномочиями:

по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;

координирует деятельность Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Ранее в полномочия госсекретаря входили следующие обязанности:

1) вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней политики;

2) по поручению главы государства представляет его интересы:

в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями;

в международных отношениях;

3) координирует деятельность:

по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

консультативно-совещательных органов при главе государства: Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Комиссии по присуждению государственной премии мира и прогресса первого президента – Елбасы; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению государственной премии в области науки и техники им.аль-Фараби; Комиссии по присуждению государственной премии в области литературы и искусства; Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;

3-1) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития, а также Комиссии по правам человека при президенте и Ассамблеи народа Казахстана;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента.

В целях реализации установленных полномочий государственный секретарь вправе:

1) издавать распоряжения;

2) давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции;

3) присутствовать на заседаниях парламента и его палат, правительства, консультативно-совещательных органов при главе государства;

4) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции;

5) создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов президента по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных главой государства.

Стоит отметить, что часть новых полномочий госсекретаря юридически закрепляют ту работу, которая сегодня фактически осуществляется на этом посту. Так, например, предыдущий государственный секретарь Крымбек Кушербаев активно возглавлял работу Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Кроме того, другая часть новых полномочий появилась благодаря назначению на пост госсекретаря Ерлана Карина. Так, например, известно, что он является куратором деятельности Национального совета общественного доверия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953834-tokaev-rasshiril-polnomochiya-gossekretarya-chto-izmenilos/