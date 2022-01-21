Токаев: Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter-аккаунте высказался о моральных стандартах правительства и эффективном государственном управлении.

"Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением.

Мы должны улучшить моральные стандарты правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления", - написал президент.

Напомним, сегодня глава государства во время встречи с бизнесменами анонсировал реформу антикоррупционной политики Казахстана. Он также высказался о проблемах в секторе госзакупок и дал месяц на то, чтобы разобраться с ними.

Посмотреть видео выступления президента перед бизнесменами можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952430-tokaev-pravitelstvo-dolzhno-rabotat-vo-imya-interesov-lyudey-a-ne-otdelnyh-grupp/