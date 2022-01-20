Как сократить бедность в Казахстане, рассказал глава партии «Ак жол»

Азат Перуашев. Фото: election.gov.kz

Полный перевод малого бизнеса на патенты создаст столько рабочих мест, сколько до сих пор не создавала ни одна госпрограмма занятости. Вот где сокращение бедности. Об этом заявил председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев, передает NUR.KZ.

Лидер партии озвучил депутатский запрос фракции «Ак жол» министру национальной экономики Алибеку Куантырову.

В запросе говорится, что важнейшим инструментом сокращения бедности должно стать массовое предпринимательство, благодаря которому каждая казахстанская семья могла бы участвовать в перераспределении национального дохода.

Основные факторы для этого – честная конкуренция, защита от коррупции и понятное налогообложение.

«Однако, к сожалению, в налогообложении в последние годы, мы напротив, видим тенденцию усложнения и «закручивание гаек».

Избыточная отчетность, аресты счетов, доведение до банкротства еще вчера успешно работавших предприятий, запугивания предпринимателей – представляют угрозу деловому климату.

К этим же мерам относится тотальный контроль платежей с банковских карточек. А снижение порога НДС в сочетании с инфляционными процессами уже в обозримой перспективе переведет в плательщики НДС даже мелкий бизнес, вплоть до торговцев зеленью, с неизбежными затратами и бюрократией.

То есть, на практике заниматься бизнесом станет еще сложнее и опасней», - отмечается в документе.

В запросе указывается, что партия поддерживает поручение президента Касым-Жомарта Токаева о том, что олигархи должны делиться с народом. Де-олигархизация должна стать частью государственной политики в Казахстане.

«Но, загоняя малый бизнес под налоговый прессинг – вы не там ищете олигархов, уважаемые чиновники. Эти люди ничего из бюджета не украли, не прячут в оффшорах яхты и частные самолеты.

Чем кошмарить тысячи предпринимателей и мониторить миллионы копеечных транзакций с карточек всех граждан – может быть правильнее заняться теми, кто ворует миллиарды?

Для того, чтобы массовое предпринимательство не осталось на бумаге, а превратилось в реальность – нужно отказаться от кассового налогообложения малого бизнеса и от понижения порога НДС, и необходимо повсеместно заменить его вмененным налогообложением, т.е. патентами.

Это когда налоговые органы назначают, сколько кафе или мастерская должны заплатить за год, предприниматель покупает у государства такой патент – и больше никто не трогает этот бизнес, не донимает его своими проверками, отчетами и штрафами, не сверяет кассовые чеки с данными Ашык.

Если даже кто-то заработает там лишние 5 или 500 тенге – это не беда. Зато миллионы людей смогут спокойно и без бюрократии открыть свое дело, кормить семью и дать работу другим.

Вот где сокращение бедности», - считает депутат.

По его мнению, одно это решение – полный переход малого и микро- бизнеса на патенты – создаст столько рабочих мест, сколько до сих пор не давала ни одна программа занятости, хотя на те программы тратились миллиарды, из которых значительная часть просто разворовывалась.

«Через патенты высвободится огромная армия налоговиков, которые должны ловить реальных коррупционеров и олигархов, возвращать в страну украденные средства, которые по оценкам международных экспертов равны 160 млрд долл, или всему годовому ВВП Казахстана.

Вот где резервы доходов бюджета, вот где нужно правительству и фискалам проявлять свою принципиальность, а не добивать МСБ», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952119-kak-sokratit-bednost-v-kazahstane-rasskazal-glava-partii-ak-zhol/