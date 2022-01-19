Новые правила для освидетельствования на состояние опьянения хотят ввести в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появился проект документа, который устанавливает правила по освидетельствованию водителей на предмет опьянения. Ознакомиться с ним можно на официальном портале "Открытых НПА".

Новые правила были разработаны Комитетом административной полиции МВД.

Они определяют порядок направления для освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, а также на состояние опьянения водителей транспорта, судоводителей маломерных судов.

Кроме того, документ определяет порядок оформления результатов освидетельствования.

В правилах говорится, что направление на освидетельствование водителей производится в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении уполномоченными должностными лицами, когда состояние опьянения является составом правонарушения.

В направлении для медосвидетельствования указываются следующие данные:

дата, время, место, основания отстранения от управления и направления для освидетельствования;

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

сведения о типе, марке, модели, госномере и иных идентификационных признаках транспорта и личности водителя, который отстранен от управления.

Направление подписывается должностным лицом, его составившим, а также водителем, судоводителем, направленными для освидетельствования.

При этом отмечается, что отсутствие документов, удостоверяющих личность водителя, не может служить основанием для отказа в освидетельствовании. Сведения о личности записываются со слов лица, проходящего освидетельствование.

Освидетельствование проводится в присутствии двух понятых, участвующих при составлении протокола об административном правонарушении.

В случае несогласия водителя на проведение освидетельствования без присутствия понятых на месте совершения административного правонарушения или с результатами освидетельствования они направляются на медосвидетельствование в медучреждение.

При уклонении водителя от освидетельствования в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения, составленных на месте совершения административного правонарушения, делается отметка об этом.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952022-novye-pravila-dlya-osvidetelstvovaniya-na-sostoyanie-opyaneniya-hotyat-vvesti-v-kazahstane/