Заместителя акима ЗКО освободили от должности

Аманжол Алпысбаев. Фото: astana.gov.kz

Распоряжением акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева его заместитель Аманжол Алпысбаев освобожден от занимаемой должности. В пресс-службе главы региона поблагодарили госслужащего за работу и пожелали дальнейших профессиональных успехов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ввиду сложившихся рабочих обстоятельств, несовместимых с государственной службой, заместитель акима Западно-Казахстанской области Алпысбаев Аманжол Алиханович распоряжением акима был освобожден от занимаемой должности на основании пунктов 4 и 5 статьи 59 Закона РК "О государственной службе"

В 2011 году в период работы в частном секторе Алпысбаев был указан в регистрационных данных в качестве руководителя одного из ТОО, которое не проработало ни дня и, соответственно, не имело никаких доходов. Ошибочно оно не было ликвидировано и просто оставалось в базе органов юстиции. Однако эти обстоятельства все же оказались несовместимыми с государственной службой", - проинформировали в пресс-службе акима ЗКО.

В ведомстве добавили, что Аманжол Алпысбаев занимал пост с июля 2019 года. За это время проявил себя профессионалом.

"Аманжол Алпысбаев курировал вопросы стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и строительства, ЖКХ, а также вопросы тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного мира.

Он провел большую для региона работу по исполнению поручений президента страны касательно оптимизации расходов, выявлению коррупционных рисков и др. Алпысбаев непосредственно занимался анализом при разработке трехлетнего плана государственных закупок и прочими вопросами сбережения и наиболее эффективного расходования бюджетных средств", - сообщили в акимате ЗКО.

Напомним, региональный департамент Агентства РК по делам государственной службы рекомендовал освободить Аманжола Алпысбаева от должности. В ведомстве сообщили, что чиновник нарушил закон, являясь руководителем ТОО "Самрук Гидро".

Но заместитель акима не соглашался с этими доводами, уверяя, что не знал даже о существовании такого товарищества. Он четыре раза подавал иски в административный суд, требуя признать рекомендации незаконными. Судя по всему, ему отказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951718-zamestitelya-akima-zko-osvobodili-ot-dolzhnosti/