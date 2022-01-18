Учеба в зарубежных вузах является предварительной стадией эмиграции казахстанцев

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Учеба в зарубежных университетах является предварительной стадией эмиграции казахстанцев. Об этом говорится в проекте Концепции миграционной политики РК на 2022-2026 годы, передает NUR.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект Концепции миграционной политики РК на 2022-2026 годы.

В документе говорится, что «предварительной стадией эмиграции казахстанцев является учеба в зарубежных вузах. Это выгодно принимающим странам-реципиентам как экономически, так и в плане демографии. Они молоды, легко усваивают язык, находятся в репродуктивном возрасте, квалифицированы, способны к интеграции в принимающие общества».

Значимая доля студентов из Казахстана обучается в вузах РФ, Великобритании, КНР и США. На сегодняшний день в США действуют множество программ по студенческому обмену, предусматривающие последующую работу, а затем и натурализацию. Но все же наиболее многочисленное студенческое сообщество казахстанцев образовалось в РФ.

В 2019-2020 учебном году численность студентов из Казахстана в вузах РФ составляла свыше 74 тыс. человек, в 2020-2021 учебном году – 60 тыс. студентов. Снижение численности студентов в 2020-2021 учебном году связано прежде всего с ограничительными мероприятиями с целью недопущения распространения пандемия COVID-19 и возвратом студентов в казахстанские учебные заведения для продолжения обучения.

«Значительная часть студентов-казахстанцев в РФ, США, Канаде, КНР, странах Евросоюза – потенциальные эмигранты. По сути, для многих учеба за границей – это возможность остаться на постоянное место жительства в стране обучения», - указывается в проекте Концепции.

Исследование миграционных настроений среди казахстанской молодежи, проведенное в 2019 году в рамках проекта Международной организации по миграции «Внешняя молодежная миграция в странах Центральной Азии», показало, что большинство опрошенных молодых граждан РК хотели бы в среднесрочной перспективе уехать за рубеж с целью получения образования и трудоустройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951672-ucheba-v-zarubezhnyh-vuzah-yavlyaetsya-predvaritelnoy-stadiey-emigratsii-kazahstantsev/