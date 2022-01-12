Токаев выразил благодарность союзникам по ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев и Станислав Зась. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

Президент Казахстана отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы Секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки.

Станислав Зась. Фото: Акорда

Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы Президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950845-tokaev-prinyal-generalnogo-sekretarya-odkb-stanislava-zasya/