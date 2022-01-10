Смаилов провел совещание по реализации поручений Токаева

Алихан Смаилов. Фото: strategy2050.kz

И.о. премьер-министра РК Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений главы государства, об этом сообщает пресс-служба правительства.

На совещании под председательством исполняющего обязанности премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен ход реализации поручений, данных президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года.

В совещании приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, НПП «Атамекен», национальных компаний и холдингов.

Перед открытием совещания проведена минута молчания в память о жертвах беспорядков в стране.

Смаилов отметил, что текущий год начался с очень сложных и драматических событий. Казахстан столкнулся с невиданной ранее агрессией деструктивных сил. Под ударом террористов и бандитов оказались самый большой мегаполис Алматы и многие областные центры.

“Благодаря своевременным и решительным действиям президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нам удалось остановить распространение хаоса, беззаконности и восстановить порядок. К великому сожалению, пострадали люди, получили ранения и травмы. Мы желаем им скорейшего выздоровления. Самое печальное, что не удалось избежать жертв среди наших граждан. Восстановление порядка и законности стоило жизни полицейских и военнослужащих. Мы гордимся их подвигом во имя сохранения конституционного строя Республики Казахстан”, - сказал Смаилов, выразив соболезнования семьям погибших.

С докладами о текущей ситуации и принимаемых мерах выступили исполняющие обязанности министра национальной экономики Тимур Жаксылыков, министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министра торговли и интеграции Бахыт Султанов, министра по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, первый заместитель министра энергетики Мурат Журебеков, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

В рамках реализации поручений главы государства создана межведомственная следственная оперативная группа с включением в ее состав специальных прокуроров, сотрудников КНБ, МВД, агентств по противодействию коррупции и по финансовому мониторингу.

Генеральной прокуратурой начаты досудебные расследования по фактам совершения актов терроризма, организации и участия в массовых беспорядках.

Личный состав силовых структур переведен на особый режим несения службы и повышенной боевой готовности. Из чрезвычайного резерва правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии.

Принимаются меры по оказанию материальной помощи семьям погибших в ходе массовых беспорядков сотрудников силовых структур.

Организована прямая линия на базе Единого контакт-центра 1414 для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести. Созданы региональные комиссии по оценке ущерба, понесенного в результате беспорядков. НПП «Атамекен» осуществляет сбор соответствующей информации от предпринимателей.

Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме, за исключением медицинских организаций Алматы, которые оказывают только экстренную помощь.

Восстановлен доступ к онлайн-сервисам крупнейших банков второго уровня при наличии мобильной связи. Обеспечена работа сети POS-терминалов и банкоматов. Обеспечено функционирование в штатном режиме торговых систем Казахстанской фондовой биржи, Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка и другой инфраструктуры финансовой системы страны.

Усилена охрана объектов дипломатических миссий в стране. Обеспечена постоянная связь с зарубежными государствами и международными организациями.

И.о. премьер-министра РК Смаилов поручил обеспечить качественную и оперативную реализацию поставленных главой государства задач.

Смаилов также дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, проработке вопросов создания общественного фонда «Народу Казахстана», разработке порядка и механизма субсидирования части арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения.

«Следует тщательно изучить все конструктивные обращения граждан и выработать по ним необходимые решения. Все центральные и местные исполнительные органы, НПП «Атамекен» в двухнедельный срок должны направить предложения по решению поднимаемых населением вопросов в Министерство национальной экономики», - сказал Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950325-smailov-provel-soveschanie-po-realizatsii-porucheniy-tokaeva/