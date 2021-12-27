Чиновники занимались бизнесом в Карагандинской области

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Борцы с коррупцией выявили в Карагандинской области должностных лиц, которые, несмотря на запрет, занимались предпринимательской деятельностью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

Так, заместитель руководителя регионального проектного офиса "Рухани жаңғыру", являясь приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, занимался предпринимательской деятельностью.

Зарегистрированное на его имя ИП предоставило Дворцу культуры в Темиртау услугу по проведению фестиваля "Жауыртаудағы кездесу" в рамках программы "Рухани жаңғыру" на сумму 3,9 млн тенге.

Аналогичный факт установлен в отношении главного специалиста управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды.

Его ИП занималось поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным органам и организациям.

В итоге суд в Караганде оштрафовал обоих по ст.154 КоАП РК (Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности) на 408 380 тенге.

В целом с начала года возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 31,2 млн тенге. К административной ответственности привлечены 100 физических и 2 юридических лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948649-chinovniki-zanimalis-biznesom-v-karagandinskoy-oblasti/