Опубликовано интервью с автором книги о Назарбаеве "Штрихи к портрету"

Айгуль Адилова и Ермухамет Ертысбаев. Кадр из видео: Ертысбаев Live/YouTube

На YouTube-канале Ертысбаев Live появилось видео интервью с руководителем проектов телеканала "Хабар", журналистом, автором книги о Нурсултане Назарбаеве "Штрихи к портрету" Айгуль Адиловой.

Политический и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев с гостем студии Айгуль Адиловой сделали обзор книги автора, вспомнили и обсудили рабочие моменты, поговорили о деятельности в команде Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Пригласил я ее неслучайно. Айгуль, я хочу тебя сразу поздравить, потому что книга "Штрихи к портрету", которую я держу в руках и которую я залпом прочитал, в ней я нашел для себя много интересного, несмотря на то, что многие факты были мне известны", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Полный выпуск программы можно посмотреть ниже.

Напомним, летом было опубликовано полное видео интервью Нурсултана Назарбаева в рамках документального фильма "Штрихи к портрету. Лидер". В фильме был поднят ряд вопросов. В частности, Елбасы рассказал о переносе столицы в будущий Нур-Султан, о своих мечтах создать Туркестанскую область и многом другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948501-opublikovano-intervyu-s-avtorom-knigi-o-nazarbaeve-shtrihi-k-portretu/