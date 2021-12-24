Аналитик: Влияние России на Казахстан через 10 лет снизится

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Аналитик Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, бывший советник госсекретаря США Пол Гобл в беседе с Азаттыком заявил, что влияние России на Казахстан через русскую общину через 10 лет снизится.

По его словам, «у Казахстана есть веская причина не обострять проблему (заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о ксенофобии в РК – прим. NUR.KZ), потому что из истории мы знаем: всякий раз, когда русских критикуют публично, в ответ они удваивают свои усилия. Вероятно, в Нур-Султане рассуждают так: если мы хотим, чтобы проблема исчезла или пришел период затишья, прямая атака на Путина или Лаврова не лучший способ этого добиться».

«Кроме того, когда мы оцениваем реакцию Казахстана, важно помнить, что его позиции отнюдь не слабые. Любой, кто взглянет на историю, увидит, что через 10 лет Казахстан будет еще более казахским. Этнические казахи будут составлять 90–95 процентов. И когда это произойдет, а это обязательно случится, влияние России в Казахстане через русскую общину снизится. Когда вы знаете, что перевес на вашей стороне, вы ведете себя иначе, чем, когда вы находитесь под угрозой. Русские чувствуют себя в опасности, казахи чувствуют себя уверенно», - считает Гобл.

Он отметил, что на протяжении более 30 лет пишет о том, что на Западе много хорошей литературы о национализме, спровоцированном негативными событиями. Однако мало знаний о «позитивном национализме», основанном на уверенности в себе и чувстве, что ваша ситуация будет только улучшаться.

«Легко увидеть, как люди реагируют на опасность. Гораздо труднее заметить, как они ведут себя, когда знают: история на их стороне. Очевидно, что оба президента Казахстана, управлявшие страной с 1991 года, — это люди, которые осознают: история на их стороне. И это меняет их реакцию на критику», - уверен эксперт.

По его словам, в Москве «не могут понять самые базовые тенденции в Казахстане: что он становится куда более казахским, чем последние 150 лет, куда более уверенным в себе. Что он установил отношения с Китаем и Западом, не находится больше в полной зависимости от Москвы и может действовать как независимый игрок».

Напомним, ранее Гобл заявил, что число казахов, желающих владеть русским, будет сокращаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948321-analitik-vliyanie-rossii-na-kazahstan-cherez-10-let-snizitsya/