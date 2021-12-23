Отставки министра сельского хозяйства потребовали фермеры на встрече с ним (видео)

Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Накануне казахстанские фермеры во время встречи с министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым потребовали его отставки. Аграрии заявили, что устали терпеть летние засухи, а от чиновников помощи и поддержки не дождешься, передает КТК.

"Вам нужно уйти с должности, а на ваше место найти хорошего специалиста, который болел бы душой за народ. Вы не обижайтесь, но народ в Мангистау злится на вас, никак не удовлетворен вашей работой.

Наша цель – чтобы вы ускорились и поддержали регион. Осталось всего два месяца зимы, помогите нам выжить. Ведь если сравнивать с прошлым годом, то в Мангистау осталась лишь четверть скота. И я не совру, если скажу, что остальное поголовье погибло либо было продано в Актобе и Уральск", - заявил фермер из Мангистауской области Адильбек Сагындыков.

Аграрии требуют пересчета погибшего от засухи скота - цифру в 1700 голов они считают заниженной. Крестьяне из Мангистау недовольны и дороговизной кормов, в этом регионе самое дорогое сено в Казахстане. Фермеры заявляют, что, если так пойдет и дальше, то за зиму они потеряют и весь оставшийся скот.

Выяснилось также, что не все фермеры знают о существовании субсидий, но даже те, кто знают, не могут получить их из-за огромного количества документов. Люди также выразили недовольство изменениями, которые вносятся в законы без учета их мнения.

Как отмечает телеканал, в самом Минсельхозе визита аграриев не ждали, и уж тем более министр не планировал услышать призывы к отставке. Тем не менее, глава ведомства критику в свой адрес выслушал спокойно и пообещал разобраться.

"5 января мы отправим комиссию вместе с депутатами. Решим также вопрос и с финансированием, но уже с министерством финансов. Но перед выездом нужно встретиться в «Зуме» и еще раз обсудить все темы", - ответил фермерам министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Источник: КТК

Напомним, Ербол Карашукеев занял пост главы Минсельхоза лишь в сентябре этого года. Его предшественник Сапархан Омаров покинул должность после критики главы государства - в июле Токаев заявил, что министр сельского хозяйства должен уйти в отставку.

Критика президента была связана с тем, что министерство не смогло организовать работу по борьбе с сильнейшей засухой и ее последствиями в Кызылординской и Мангистауской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948059-otstavki-ministra-selskogo-hozyaystva-potrebovali-fermery-na-vstrechi-s-nim-video/