Брижит Бардо отправила новое письмо Токаеву

Брижит Бардо. Фото: John van Hasselt - Corbis / Contributor / Getty Images

Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо отправила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву уже третье по счету письмо, в котором высказалась о новом законопроекте о защите животных, который разрабатывается у нас, передает корреспондент NUR.KZ.

Бардо в своем письме отметила, что после ее предыдущих обращений в Казахстане была начата работа над законопроектом о защите животных. Тем не менее, зоозащитница попросила президента исключить из проекта 24-ю статью.

В целом, по ее словам, в новом проекте закона много хороших положений: ненасильственный подход к животным, запрет на дельфинарии, мобильные и контактные зоопарки, запрет употребление собак и кошек в пищу и многое другое.

Вместе с тем, законопроект, по мнению Бардо, содержит и несколько опасных статей, которые могут даже легализовать их убийство.

"Несмотря на то, что в статье 25 главы 5 сказано, что "регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается", в статье 24 говорится, что "отлов, временное содержание и умерщвление животных могут осуществлять службы отлова или даже индивидуальные предприниматели.

Это очень противоречивые и опасно двусмысленные нормы, которые открывают дверь для применения насилия и произвола. Последовательность "отлов, временное содержание и умерщвление", упомянутая в проекте восемь раз, дает понять, что Казахстан продолжит старую и неэффективную практику контроля численности бродячих собак путем их уничтожения", – подчеркнула Бардо.

В письме отмечается, что в законе не предлагается эффективный, этичный и ответственный способ управления численностью бездомных животных.

Он, как описала зоозащитница, работает по следующей схеме: животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и чипируют, после чего возвращают на ту же территорию.

Эти рекомендации приводит Всемирная организация по охране здоровья животных, и Казахстан является ее членом, подчеркнула Бардо.

"Закон о защите животных должен быть историческим, стать примером для всех стран Центральной Азии, законом, который мы сможем приветствовать и праздновать.

Сейчас в проекте много возможностей для неправильного толкования, и тот факт, что слово "умерщвление" упоминается 20 раз, показывает, насколько правомерно проявлять осторожность и выступать против его принятия. Статья 24 должна исчезнуть из проекта закона", – написала зоозащитница.

Также она попросила Токаева дать четкое указание правительству Казахстана учесть вышесказанное и принять закон в ближайшее время без каких-либо двусмысленностей относительно его цели.

Напомним, что Брижит Бардо впервые обратилась к Токаеву два года назад. В феврале минувшего года президент Казахстана впервые прокомментировал ее письмо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947557-brizhit-bardo-otpravila-novoe-pismo-tokaevu/