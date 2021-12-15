Флаг Казахстана перепутали в Вашингтоне во время визита спецпредставителя президента РК

Узра Зея и Ержан Казыхан. Фото: akorda.kz

Государственный флаг Казахстана в Вашингтоне перепутали с флагом Турции во время рабочего визита в США специального представителя президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана, передает NUR.KZ.

Согласно официальному сообщению Акорды, переговоры Казыхана с официальными лицами Белого дома, Государственного департамента и Конгресса США позволили обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, «сверить часы» по ряду международных проблем, включая актуальные вопросы региональной безопасности и стабильности, противодействие пандемии и борьбу с изменением климата.

Особое внимание специальный представитель уделил теме политических и экономических реформ в Казахстане. По итогам встреч достигнуты практические договоренности по дальнейшей активизации расширенного стратегического партнерства между Нур-Султаном и Вашингтоном.

«Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея приветствовала эффективную реализацию повестки реформ президента РК Касым-Жомарта Токаева, нацеленных на всестороннее обеспечение прав и свобод человека, верховенства закона и дальнейшее реформирование системы государственного управления. Стороны достигли договоренности о запуске в 2022 году двустороннего Диалога высокого уровня по правам человека», - отмечается в пресс-релизе пресс-службы главы государства.

Вместе с тем, на совместном фото Зеи и Казыхана заметно, что заместитель госсекретаря США стоит на фоне американского флага, а спецпредставитель президента РК - на фоне не казахстанского, а предположительно, турецкого флага.

Напомним, ранее стало также известно, что флаги Казахстана нарисовали в фотошопе на балконах жителей Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947092-flag-kazahstana-pereputali-v-vashingtone-vo-vremya-vizita-spetspredstavitelya-prezidenta-rk/