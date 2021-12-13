Токаев вручил награду Денису Кривошееву

Денис Кривошеев и Касым-Жомарт Токаев. Источник: Кадр из видео

Сегодня Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня независимости вручил государственные награды и премии. В частности, награду из рук главы государства получил известный казахстанский общественный деятель и блогер Денис Кривошеев, передает NUR.KZ.

Сегодня, 13 декабря, в канун 30-летия независимости Казахстана указом президента за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд казахстанцев награжден государственными наградами.

Так, известный казахстанский блогер Денис Кривошеев был удостоен медали "Шапағат", которую вручают за активную общественную деятельность и благотворительность.

Отметим, что церемония награждения состоялась в Акорде. На встречу с главой государства были приглашены видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946758-tokaev-vruchil-nagradu-denisu-krivosheevu/