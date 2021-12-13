Назарбаев встретился с писателем Дулатом Исабековым

Елбасы встретился с писателем, лауреатом Государственной премии Дулатом Исабековым, сообщается на официальном сайте Первого Президента РК.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сферы казахстанской культуры.
Первый Президент Казахстана поздравил Дулата Исабекова с присвоением государственной награды, подчеркнув его заслуги перед Отечеством.
В свою очередь Исабеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за его постоянную поддержку деятелей культуры и поздравил с главным государственным праздником – Днем независимости.
Ранее сообщалось, что президент страны подписал указ о награждении ряда казахстанцев государственными наградами. В числе удостоенных их оказался и Дулат Исабеков.
Позже состоялась церемония вручения наград. Некоторым из лауреатов награды вручил сам Нурсултан Назарбаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946712-nazarbaev-vstretilsya-s-pisatelem-dulatom-isabekovym/