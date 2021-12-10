Токаев проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 10 декабря, под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

"В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, ожидается участие глав государств-членов ЕАЭС и стран наблюдателей – Кубы, Молдовы и Узбекистана.

Главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период. Этим мероприятием Казахстан завершает свое председательство в организации", - написал Уали.

Сообщается, что заседание будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 15.00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946271-tokaev-provedet-zasedanie-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta/