Астанчане не знают министра труда и соцзащиты Шапкенова в лицо, выяснили СМИ (видео)

Серик Шапкенов. Фото: primeminister.kz

После всей шумихи вокруг повышения порога достаточности для снятия пенсионных накоплений журналисты решили узнать, насколько близок глава министерства труда и соцзащиты казахстанцам и узнают ли жители столицы министра по фотографии.

С 2022 года порог минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений вырастет почти в два раза. Нововведения возмутили казахстанцев, финансисты и экономисты тоже считают, что поднятие ПМД ни к чему хорошему не приведет.

В Минтруда и соцзащиты сначала заявили, что не имеют отношения к расчету порога достаточности - все вычисления производились в ЕНПФ. Однако позже министерство выпустило новое заявление, в котором объяснило, что хотя расчеты и производили в ЕНПФ, но по методике, разработанной самим министерством.

Как сообщает телеканал "Астана", эксперты считают, что главе Минтруда Серику Шапкенову следовало бы выйти в массы и доступно объяснить казахстанцам все грядущие изменения в пенсионной системе. Потому что последние заявления ведомства подрывают доверие граждан к чиновникам.

Журналисты решили опросить астанчан и выяснили, что многие жители столицы даже не знают министра труда в лицо. Вот, что ответили горожане, когда журналисты показали им фотографию министра и поинтересовались, знают ли они этого человека.

"Нет, не знаю", "Знаете, сейчас их (министров - прим. ред.) так много там, поэтому всех знать как-то…", "Нет, не узнала. Их каждый раз меняют. Не запоминаешь всех", - такие ответы дали астанчане.

Между тем, экономический аналитик Арман Байганов и вовсе заявил, что после всего произошедшего Серику Шапкенову следовало бы освободить кресло министра.

"Это снижает доверие граждан к государственной власти. Такой резонанс идет среди населения. Я думаю, министр труда должен освободить должность", - заявил Байганов.

По мнению экспертов, министерство труда, которое должно быть ближе к народу, наоборот отдаляется. Министр Шапкенов не знает, как и какие расчеты применялись, и это уже сигнал, заявил известный блогер и внештатный советник премьер-министра Ербол Едилов.

"Ясно одно: в Минтруда сидят либо некомпетентные люди, либо они забыли о концепции "Слышащего государства" и то, о чем говорил президент Токаев в своем послании народу в 2020 году, а, может быть, и то, и другое", - приводит телеканал слова Едилова.

Напомним, Серик Шапкенов занял пост министра труда и соцзащиты населения в январе 2021 года. В разные годы Шапкенов работал в аппарате акима ЗКО, заместителем акима, а позже и акимом Атырауской области. С 2018 года был вице-министром труда и соцзащиты населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946028-astanchane-ne-znayut-ministra-truda-i-sotszaschity-shapkenova-v-litso-vyyasnili-smi-video/