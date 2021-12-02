Земельные участки для ИЖС предлагают выдавать переселившимся на север Казахстана

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В сенате состоялось заседание депутатской группы «Өңір», на котором были обсуждены вопросы переселения граждан из трудоизбыточных южных регионов в трудодефицитные северные области Казахстана, передает NUR.KZ.

Согласно официальному сообщению пресс-службы сената, руководитель группы «Өңір» Ерик Султанов, открывая заседание, отметил, что проблема переселения очень актуальна и имеет важное политическое, экономическое, социальное и культурное значение. В рамках госпрограммы «Еңбек» необходимые условия для переселенцев должны создаваться, но нередко люди сталкиваются с рядом проблем. По его мнению, одним из факторов, негативно влияющих на расселение переселенцев, является наличие и качество жилья.

«Переселенцы поднимают вопрос о невозможности строительства индивидуального жилья. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос предоставления им права на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, сегодня отдельные крупные работодатели строят жилье для переселенцев. Это имеет большое значение для закрытия существующих вакансий, особенно в сельской местности. Поэтому, учитывая существенную нехватку рабочих кадров на селе, необходимо создать условия для массового строительства жилья путем субсидирования затрат работодателей», - отметил сенатор.

В ходе заседания сенаторы также обсудили вопросы выделения субсидий переселенцам, имеющих непогашенную задолженность по кредитам. Предоставление кредитных каникул для такой категории лиц является актуальным, считают сенаторы.

Кроме того, поднимался вопрос осуществления переселенцами предпринимательской деятельности путем выделения государственных грантов, а также предоставления им пастбищ для выпаса скота.

Также сенаторы предложили предусмотреть социальные льготы для выпускников проекта «Серпін», в том числе предоставляя им бюджетные кредиты для приобретения и строительства жилья по аналогии с действующей программой «С дипломом в село».

«Эти и другие рекомендации, разработанные по итогам поездок сенаторов-членов группы «Өңір» по регионам и прошедшего заседания будут направлены для рассмотрения в правительство», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что квота на переселение в северные регионы Казахстана может вырасти в пять раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944910-zemelnye-uchastki-dlya-izhs-predlagayut-vydavat-pereselivshimsya-na-sever-kazahstana/