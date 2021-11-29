Казахстан и Россия намерены выработать шаги по укреплению доверия между народами двух стран

Андрей Руденко и Марат Сыздыков. Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан и Россия намерены выработать совместные шаги, призванные содействовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, доверия и культурному сближению народов двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение МИД РК.

В пресс-релизе ведомства сообщается, что в пятницу в Нур-Султане состоялся очередной раунд казахстанско-российских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне заместителей министров иностранных дел Казахстана Марата Сыздыкова и России Андрея Руденко.

Главы делегаций подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений и стратегического сотрудничества между двумя государства. Подведены итоги совместной работы в 2021 году по реализации договоренностей, достигнутых в рамках взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также XVII Форума межрегионального сотрудничества.

По информации внешнеполитического ведомства Казахстана, участники консультаций констатировали поступательное развитие двусторонних торгово-экономических связей, несмотря на негативное воздействие пандемии Covid-19. В положительном ключе отмечены устойчивые показатели взаимной торговли (за 9 месяцев 2021 года товарооборот между РК и РФ увеличился на 29,6%, достигнув суммы 17,2 млрд долларов), обозначена важность эффективной деятельности межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией.

«Стороны высказались за углубление культурно-гуманитарного сотрудничества. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и РФ (22 октября 1992 г.) подтверждено намерение выработать совместные шаги, призванные содействовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, доверия и культурному сближению народов двух стран», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в «Российской газете» опубликовал статью о сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944412-kazahstan-i-rossiya-namereny-vyrabotat-shagi-po-ukrepleniyu-doveriya-mezhdu-narodami-dvuh-stran/