"Министерство защиты бюджета от населения": в Минтруда ответили на предложение о переименовании

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Ранее депутат мажилиса Ерлан Смайлов раскритиковал работу Министерства труда и соцзащиты населения РК и предложил переименовать его в "Министерство защиты бюджеты от населения". В профильном министерстве ответили на это предложение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Политика правительства Казахстана является социально-ориентированной. На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге. Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) категорически не согласно с мнением депутата мажилиса парламента РК Ерлана Смайлова, озвученным в его запросе на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

На сегодняшний день из республиканского бюджета выплачивается 42 вида государственных пособий, а также базовая и солидарная пенсии. Для установления их размеров используются такие показатели, как величина прожиточного минимума (далее – ПМ) и месячный расчетный показатель (далее – МРП). Размеры ПМ и МРП устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. Таким образом, правительством принимаются регулярные меры по предотвращению снижения уровня жизни населения" – заявили в Минтруда и соцзащиты.

Отмечается, что в соответствии с проектом республиканского бюджета на 2022-2024 годы, принятым мажилисом парламента РК, с 1 января 2022 года планируется индексация величины ПМ и МРП на 5%.

В результате этого, как заявили в МТСЗН, будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% и базовой пенсионной выплаты на 5%. На эти цели, по данным министерства, предусмотрено 2,9 трлн тенге. Данная мера коснется 2,3 млн пенсионеров.

Также в министерстве планируют повысить на 5% размеры всех социальных пособий. На эти цели предусмотрен 1 трлн тенге. Ожидается, что это приведет к увеличению доходов 1,9 млн получателей.

"На исполнение социальных обязательств государства в 2022 году предусматривается 3,9 трлн тенге, что на 295,4 млрд тенге больше расходов 2021 года и составляет порядка 92% расходов МТСЗН.

Наряду с этим, в бюджете МТСЗН заложено 85,1 млрд тенге на оказание адресной социальной помощи и предоставление гарантированных социальных пакетов детям в возрасте от 1 до 6 лет для более 900 тысяч человек, а также 22,7 млрд тенге на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации", – отметили в профильном ведомстве.

В МТСЗН подчеркнули, что вышеуказанные расходы составляют четверть всего бюджета Казахстана.

"Предлагаемое депутатом Смайловым увеличение пособий и пенсий "кратно повышению минимальной заработной платы – на 41%" только на 2022 год потребует дополнительно 2,4 трлн тенге. К примеру, эта сумма значительно превышает расходы республиканского бюджета на будущий год на систему образования (1,9 трлн тенге) или здравоохранения (1,8 трлн тенге). Таким образом, даже полный отказ от финансирования здравоохранения или образования не покроет затрат на предлагаемое повышение размеров пенсий и пособий", – пояснили в МТСЗН.

Также в министерстве прокомментировали заявление Смайлова о том, что оно якобы в недостаточной степени защищает трудовые права казахстанцев.

"Необходимо подчеркнуть, что за 10 месяцев текущего года на 847 предприятиях республики государственными инспекторами труда была выявлена задолженность по заработной плате. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности, защищены права более 20,6 тысяч работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.

Все социальные обязательства государства исполняются МТСЗН своевременно в полном объеме", – подытожили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, на последнем заседании мажилиса депутат Ерлан Смайлов назвал "пассивной" позицию Министерства труда и соцзащиты населения РК в вопросе социальных пособий, добавив, что такая политика ведомства "не отвечает интересам казахстанцев".

"Вместо проактивной позиции по защите населения, постановке проблемных вопросов перед правительством, министерствами национальной экономики и финансов, поиску решений, Минтруда дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. Считаем, что его давно пора переименовать в "министерство защиты бюджета от населения", – заявил депутат на заседании мажилиса в минувшую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943969-ministerstvo-zaschity-byudzheta-ot-naseleniya-v-mintruda-otvetili-na-predlozhenie-o-pereimenovanii/