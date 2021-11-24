"Министерством защиты бюджета от населения" назвал депутат Минтруда

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат мажилиса Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты попросил правительство увеличить с 1 января 2022 года размеры госпособий людям с инвалидностью, по уходу за ребенком и многодетным семьям, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Смайлов заявил, что в условиях постоянного роста цен на продукты питания, услуги, коммунальные тарифы, крайне актуальным для миллионов казахстанцев становится повышение государственных пособий и пенсий, в особенности для людей с инвалидностью, матерей, находящихся в декретном отпуске, многодетных и молодых семей, пенсионеров и других групп населения.

Он напомнил, что по решению президента с 1 января 2022 года минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42 500 до 60 000 тенге, что составляет 41%.

Между тем, по его словам, министерством труда и соцзащиты населения на сегодня не ставится вопрос о соответствующем увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий.

"В проекте бюджета на 2022-2024 годы ведомство планирует повышение всех видов социальных пособий с 1 января 2022 года на 5%. Но эта величина не покрывает даже статистический рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы... При этом обращает на себя внимание абсолютно пассивная позиция министерства труда и социальной защиты населения, не отвечающая интересам казахстанцев.

Вместо проактивной позиции по защите населения, постановке проблемных вопросов перед правительством, министерствами национальной экономики и финансов, поиску решений, Минтруда дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. Считаем, что его давно пора переименовать в "министерство защиты бюджета от населения". Аналогичная бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев", - заявил мажилисмен.

В этой связи он предложил правительству увеличить с 1 января 2022 года размеры государственных специальных пособий людям с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим, а также размеры минимальных пенсий кратно повышению минимальной заработной платы.

Кроме того, предлагается разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и спортивным потребностям ребенка.

Напомним, ранее парламент утвердил бюджет на ближайшие три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943705-ministerstvom-zaschity-byudzheta-ot-naseleniya-nazval-deputat-mintruda/