Токаев подписал поправки в законодательство по госзакупкам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в законодательство по госзакупкам, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки", – говорится в тексте сообщения на сайте.

Указывается, что текст закона публикуется в печати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942252-tokaev-podpisal-popravki-v-zakonodatelstvo-po-goszakupkam/