Назарбаев выразил соболезнования семье экс-главы Нацбанка Даулета Сембаева

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного финансиста, известного государственного и общественного деятеля Даулета Сембаева, сообщает официальный сайт Elbasy.kz.

"Посвятив всю свою сознательную жизнь развитию отечественной сферы финансов, Даулет Хамитович был деятельной личностью, внесшей весомый вклад в реформирование пенсионной системы независимого Казахстана, ввод в обращение нашей национальной валюты - тенге. Он плодотворно трудился на многих ответственных должностях. Являлся первым заместителем премьер-министра, председателем Национального банка, депутатом сената парламента.

Благодаря своим знаниям и профессионализму, упорному труду, активно способствуя развитию и процветанию нашей страны, снискал большое уважение общественности", – говорится в телеграмме.

Елбасы выразил уверенность, что светлый образ Даулета Сембаева навсегда сохранится в памяти людей.

Напомним, Даулету Сембаеву было 86 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942215-nazarbaev-vyrazil-soboleznovaniya-seme-eks-glavy-natsbanka-dauleta-sembaeva/