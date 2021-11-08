Назарбаев выразил соболезнования семье Кажахмета Балахметова

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметова. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

Разделяя горечь тяжелой утраты, Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметова.

«Кажахмет Балахметович был человеком большого благородства и достоинства, посвятившим всю свою сознательную жизнь делу народного образования. Являясь министром просвещения КазССР на протяжении многих лет, он внес весомый вклад в развитие данной сферы. Наряду с этим, занимаясь общественной деятельностью, он заслужил искреннее уважение и признание людей. Его плодотворный труд отмечен высокими наградами. Уверен, что жизнь Кажахмета Балахметова всегда будет служить примером для подрастающего поколения», - говорится в телеграмме.

Напомним, что о смерти экс-министра просвещения Казахской ССР стало известно 6 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941139-nazarbaev-vyrazil-soboden/