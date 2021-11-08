"Нужен жесткий контроль": глава МВД высказался об обороте оружия в стране

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Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в мажилисе высказался о возможности усиления контроля за оборотом уже приобретенного оружия и выданных на них разрешений: у юридических и физических лиц на руках находится около 300 тыс. единиц огнестрельного оружия, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос об оружии поднял депутат Андрей Линник. Ссылаясь на данные МВД, он сообщил, что в Казахстане к этому часу на учете в органах полиции состоят свыше 228 тыс. владельцев оружия.

"В МВД рассматриваются вопросы целесообразности увеличения возрастного ценза при получении разрешения на охотничье гладкоствольное оружие с 18 лет до 21 года, для охотничьего гладкоствольного полуавтоматического и нарезного оружия - с 21 года до 24 лет, а также ужесточение порядка прохождения медосмотра.

Однако трагические события, произошедшие в Алматы, Лисаковске и Атырауской области, показали, что кроме увеличения возрастного ценза также необходимо усилить контроль за оборотом уже приобретенного оружия и выданных на них разрешений", - указал депутат.

Ерлан Тургумбаев поддержал спикера.

"Ряд предложений был обсужден в МВД. На самом деле, пороговый возраст нами предлагается увеличить до 21 года, потому что применение, использование, хранение оружия, а также боеприпасов связано с определенным риском для окружающих.

Они должны проходить также специальные тесты и экзамены, обязательно будет проверка по учетам психоневрологических диспансеров. В этом году в рамках цифровизации мы интегрировались, и территориальные наши органы внутренних дел будут знать вновь поставленного на учет в психоневрологический диспансер. Поэтому в части выдачи оружия и проверки все будет проводиться автоматически", - сказал министр.

При этом, он сообщил, что к этому часу в Казахстане у юридических и физических лиц на руках находится около 300 тыс. единиц оружия, в том числе и полуавтоматического.

"Здесь должен быть жесткий контроль со стороны органов внутренних дел. Поэтому мы ужесточаем. 300 тыс. единиц оружия - это слишком большое количество, поэтому ограничения будут вводиться.

Проект закона обсуждается, он в открытом доступе, обсуждается с общественными организациями, ассоциациями охранных структур, владельцами охотничьих угодий. Каждый гражданин может внести свое предложение. Все предложения обсуждаются, и потом коллегиально выносится решение", - резюмировал глава МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941136-nuzhen-zhestkiy-kontrol-glava-mvd-vyskazalsya-ob-oborote-oruzhiya-v-strane/