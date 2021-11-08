С минуты молчания в память о погибших шахтерах начался правчас в мажилисе

Депутаты во время минуты молчания. Кадр с онлайн-трансляции заседания: YouTube / Мажилис парламента Республики Казахстан

Правительственный час по реформированию МВД депутаты мажилиса начали с минуты молчания - так они почтили память погибших вчера в Карагандинской области шахтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-спикер мажилиса Балаим Кесебаева напомнила, что накануне в шахте "Абайская" погибли несколько человек.

"Данное событие, конечно, очень печально для нас. Поэтому мы хотим выразить соболезнования родным и близким и почтить память погибших минутой молчания", - добавила она.

Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел выброс метана, в результате чего погибли шесть человек, еще двое пострадали. Сообщалось, что пострадавшие шахтеры находятся в реанимации.

Позже глава МЧС Юрий Ильин рассказал подробности трагедии.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Трагедию прокомментировал и глава государства. Он поручил оказать всестороннюю помощь семьям шахтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941023-s-minuty-molchaniya-v-pamyat-o-pogibshih-shahterah-nachalsya-pravchas-v-mazhilise/