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Миллионы вернули предпринимателям в Экибастузе

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Экибастузе незаконно взимались платежи с предпринимателей. В итоге им вернули 4,4 млн тенге, уплаченных в виде имущественного налога, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Экибастуза провела анализ соблюдения законности при передаче государственного имущества в доверительное управление.

Согласно типовым правилам (утв. приказом МНЭ РК № 17 от 16.01.2015) передача в доверительное управление имущества, закрепленного на балансе госучреждений, освобождает хозяйствующего субъекта (доверительного управляющего) от налога на имущество.

"Вопреки этому отдел экономики и финансов при заключении договоров неправомерно обязывал бизнес-сообщество уплачивать имущественный налог", - пояснили в прокуратуре Павлодарской области.

По акту надзора шестерых предпринимателей освободили от подобных обязательств. Им возвращены платежи на 4,4 млн тенге.

Виновные должностные лица понесли дисциплинарные наказания.

Ранее в Аксуском и Баянаульском районах Павлодарской области обнаружили незаконное повышение ставок налога на земли сельскохозяйственного назначения с 10 до 50%. Прокуратура решение территориальных маслихатов опротестовала.

А прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила множественные факты незаконного вычета индивидуального подоходного налога у казахстанцев на 6 млн тенге. Необоснованно удержанные средства были возвращены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2177729-milliony-vernuli-predprinimatelyam-v-ekibastuze/

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