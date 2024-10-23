Миллионы вернули предпринимателям в Экибастузе

В Экибастузе незаконно взимались платежи с предпринимателей. В итоге им вернули 4,4 млн тенге, уплаченных в виде имущественного налога, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Экибастуза провела анализ соблюдения законности при передаче государственного имущества в доверительное управление.

Согласно типовым правилам (утв. приказом МНЭ РК № 17 от 16.01.2015) передача в доверительное управление имущества, закрепленного на балансе госучреждений, освобождает хозяйствующего субъекта (доверительного управляющего) от налога на имущество.

"Вопреки этому отдел экономики и финансов при заключении договоров неправомерно обязывал бизнес-сообщество уплачивать имущественный налог", - пояснили в прокуратуре Павлодарской области.

По акту надзора шестерых предпринимателей освободили от подобных обязательств. Им возвращены платежи на 4,4 млн тенге.

Виновные должностные лица понесли дисциплинарные наказания.

Ранее в Аксуском и Баянаульском районах Павлодарской области обнаружили незаконное повышение ставок налога на земли сельскохозяйственного назначения с 10 до 50%. Прокуратура решение территориальных маслихатов опротестовала.

А прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила множественные факты незаконного вычета индивидуального подоходного налога у казахстанцев на 6 млн тенге. Необоснованно удержанные средства были возвращены.