Аэропорт Караганды станет мультимодальным аэрохабом

В Караганде на базе аэропорта "Сары-Арка" планируют создать мультимодальный аэрохаб CargoHUBKaraganda, что позволит значительно увеличить объем грузоперевозок и создать тысячи новых рабочих мест, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата, на базе аэропорта "Сары-Арка" в Караганде планируется создание мультимодального аэрохаба CargoHUBKaraganda. Этот проект станет важным шагом в укреплении международной логистики, направленным на значительное увеличение грузоперевозок.

Ожидается, что объем обрабатываемых грузов возрастет с 15 тысяч тонн до 200 тысяч тонн в год, а к 2030 году будет создано около 2000 новых рабочих мест, что положительно скажется на налоговых поступлениях в бюджет региона.

Карагандинский аэропорт стремится занять ключевую позицию в международной логистике, принимая ежедневные рейсы с грузами, такими как цветы, оборудование и тяжеловесные товары, которые затем распределяются по всему Казахстану и странам СНГ.

Одним из первых достижений проекта стало открытие прямых грузовых рейсов из Эквадора - это важный стимул для развития международной торговли.

В ближайшие годы планируется увеличить количество технических посадок грузовых самолетов до 100 рейсов в неделю, что значительно расширит логистические возможности аэропорта и укрепит его статус как важного транспортного узла.

"Аэропорт "Сары-Арка" - один из крупнейших в Казахстане и обслуживает все типы воздушных судов. Сейчас мы ежегодно обслуживаем около 320 тысяч пассажиров, в основном на внутренних рейсах, а также международных маршрутах в Анталью и Москву. Планируем увеличить географию пассажирских рейсов и пассажиропоток до миллиона человек.

Развиваем технические посадки для грузовых самолетов, что привлекает дополнительных операторов: самолеты у нас дозаправляются, меняют экипажи и проходят небольшое техническое обслуживание. В сфере грузоперевозок мы работаем уже более 10 лет и занимаем второе место по объему обработки грузов в Казахстане", - сообщил председатель правления аэропорта "Сары-Арка" Руслан Габбасов.

Аэропорт "Сары-Арка". Фото: gov.kz

Отмечается, что на сегодняшний день аэропорт обслуживает коммерческие рейсы из Эквадора, Нидерландов, Бельгии и Юго-Восточной Азии с широким ассортиментом товаров, включая электронику, автомобили и продукты питания. Каждую неделю обрабатывается около пяти тонн свежих продуктов из Европы и Израиля, в том числе овощи и ягоды.

Преимущество аэропорта для грузоперевозчиков заключается в высокой скорости, оптимальной стоимости обработки и должном уровне сервиса. По словам Руслана Габбасова, выгодное географическое положение аэропорта является одним из его ключевых преимуществ.

"Рейсы из Юго-Восточной Азии в Европу пролетают через Караганду, что превращает нас в логистический хаб. В последние годы мы активно улучшаем инфраструктуру - ремонтировали взлетно-посадочную полосу и места стоянок для пассажирских самолетов, закупаем современное оборудование и привлекаем квалифицированные кадры, чтобы увеличить скорость обработки грузов", - отметил председатель правления аэропорта.

Вложения в развитие инфраструктуры аэропорта также создают возможности для экономического роста региона. Расширение грузоперевозок будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как складской сервис, автотранспортные услуги, гостиничный бизнес и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Руслан Габбасов уверен, что развитие аэропорта станет драйвером роста региона.

"Увеличение количества грузовых рейсов приведет к росту автоперевозок, что создаст интерес для инвесторов в строительстве гостиниц для экипажей и в развитии торговли. Например, с 2015 года мы активно занимаемся доставкой цветов, и с тех пор количество цветочных магазинов в Караганде выросло с 200 до более чем 700 точек", - рассказал он.

В планах дальнейшего развития аэропорта - ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкция пассажирского терминала и строительство грузового терминала, а также расширение маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Караганды сожгли больше 4 тысяч роз - у привезенных из Эквадора цветов выявили западный цветочный трипс. Специалисты осмотрели больше 300 тысяч бутонов и в 4 тысячах роз в итоге обнаружили опасного вредителя, который не подлежит обеззараживанию. Суд постановил уничтожить опасные растения, а также оштрафовал поставщика на 103 500 тенге.

Также стало известно, что аэропорт Балхаша отремонтируют впервые за 17 лет. Модернизация позволит увеличить пассажиропоток в три раза. Общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге. В последующем запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.