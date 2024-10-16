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Расследование в отношении биржи Modern trading solutions начали в Казахстане

Опубликовано:

График на бирже
Биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан сообщило о начале расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

АЗРК начато расследование в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions по признакам злоупотребления доминирующим положением, при организации торгов коммунально-бытовым углем.

"Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путем блокировки учетной записи, отдельным субъектам рынка", - заявили в АЗРК.

По информации Online.zakon.kz, обладание субъектом рынка доминирующим или монопольным положением на рынке не находится под запретом и не является нарушением законодательства. Вместе с тем, для таких субъектов рынка подобная правоспособность влечет определенные правовые последствия.

Однако в соответствии с положениями ГК РК не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением. Также запрещается использование предпринимателями гражданских прав в целях ограничения конкуренции, в том числе:

1) злоупотребление предпринимателями своим доминирующим положением на рынке, в частности, путем ограничения или прекращения производства либо изъятия из обращения товаров для создания их дефицита или повышения цен;

2) заключение и исполнение лицами, осуществляющими аналогичную предпринимательскую деятельность, соглашений о ценах, разделе рынков, устранении других предпринимателей и об иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию;

3) совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей (недобросовестная конкуренция), в частности, путем введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого предпринимателя, путем некорректного сравнения товаров в рекламной и иной информации, копирования внешнего оформления чужого товара и иными способами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2174859-rassledovanie-v-otnoshenii-birzhi-modern-trading-solutions-nachali-v-kazahstane/

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