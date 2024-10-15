Доллар подорожал в обменниках до 493 тенге в Казахстане

Сегодня на Казахстанской фондовой бирже в ходе дневных торгов снова наблюдается подорожание доллара - "американец" стал дороже почти на 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,42 тенге, поднявшись на 2,90 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 485,1-485,5 тенге, продажа - 489,5 -490,6 тенге;

в Алматы: покупка - 485,1-487,5 тенге, продажа - 489,5 -490,6 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 487,5-489 тенге, продажа - 489-493 тенге;

в Астане: покупка - 485-486 тенге, продажа - 490-491 тенге.

Отметим, что на прошлой неделе наблюдалось подорожание доллара - в течение нескольких дней "американец" дорожал как на бирже, так и в обменниках. На пике его стоимость перевалила за 495 тенге за единицу.

Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил, что происходит с курсом доллара в Казахстане последние дни. Он отметил, что значительный рост спроса на доллары со стороны субъектов хозяйствования. Это, по его словам, касается как частного сектора, так и субъектов квазигосударственного сектора.

Однако в минувшую пятницу курс доллара пошел на снижение - тогда за сутки американская валюта подешевела более чем на 4 тенге.

Сегодня глава МНЭ ответил на вопрос о том, повлияет ли скачок доллара на цены в Казахстане. Он подчеркнул, что в стране предусмотрены меры реагирования - в первую очередь это касается продуктов питания.

Также сегодня глава ведомства ответил на вопрос о том, может ли в Казахстане доллар подняться до 600 тенге за единицу.