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Кого коснется повышение заработных плат, рассказали в Минэкономики

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Деньги в конверте, зарплата
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в кабмине глава Минэкономики прокомментировал возможный рост заработных плат казахстанцев, акцентировав внимание на работе по повышению благосостояния граждан, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы МНЭ Нурлана Байбазарова, почему у казахстанцев не растут зарплаты, несмотря на то, что экономика страны, согласно докладу самого министра, демонстрирует рост.

При этом, судя по данным Бюро нацстатистики, средняя зарплата в стране составляет 400 тысяч тенге, а по данным Минэкономики большинство казахстанцев зарабатывает в среднем 150-300 тысяч тенге.

"Заработные платы не стоят на месте. Предприниматели с развитием бизнеса и производства стараются повышать зарплаты своим сотрудникам.

В сфере бюджета, как вы знаете, последние годы повышается заработная плата. Оно (повышение - прим.ред.) еще проводится и по мере возможности бюджета, мы эту работу продолжим. Повышение благосостояния граждан - главная цель, мы все это понимаем", - заверил министр Байбазаров.

Высказался по этому вопросу и министр финансов Мади Такиев, который указал на то, что в стране по повышению заработных плат проводится большая работа - ее повышают бюджетникам, учителям, а МЗП и вовсе достиг 85 тысяч тенге.

Журналисты также поинтересовались у министров, смогли бы они прожить на среднюю зарплату в 300 тысяч тенге.

"Я же отметил, что работа по повышению зарплат проводится. По нашим планам - до конца 2025 года еще 600 тыс. госслужащим планируем повысить оклады", - добавил Нурлан Байбазаров.

Однако на уточняющий вопрос, на сколько и кому могут повысить зарплаты, министр конкретно не ответил.

Летом стало известно, что средняя номинальная заработная плата с учетом всех предприятий Казахстана в первом квартале 2024 года составила 360 631 тенге. Это на 14,5% больше, чем было год назад. При этом, если учесть рост цен на товары и услуги в стране, то окажется, что за год реальный рост зарплат составил всего 4,8%, а с начала текущего года его вовсе нет - минус 5,4%. Буквально это значит, что зарплаты казахстанцев немного обесценились.

Меньше всего получают работники, занятые в сельском и рыбном хозяйствах - в среднем всего 189 468 тенге. Самые же большие зарплаты платят в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 815 454 тенге.

Накануне сообщалось, что в Казахстане военнослужащим планируется повысить зарплаты почти на 50%, а также, возможно, повысят пенсионные выплаты за выслугу лет.

Сообщалось ранее и о повышении зарплат преподавателей вузов в Казахстане.

Мы также писали, что в этом году наиболее распространенная зарплата в Казахстане составила всего 97 557 тенге. При этом, по данным Бюро нацстатистики, больше половины граждан получают не более 300 тыс. тенге.

При этом зарплаты примерно 42 тыс. наемных работников в Казахстане составляют свыше 1,5 млн тенге в месяц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2174513-mozhno-li-prozhit-na-300-tysyach-tenge-v-kazahstane-otvetil-ministr-ekonomiki/

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