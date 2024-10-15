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В Минфине рассказали, насколько урезали бюджет на форумы и иные мероприятия

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Министр финансов Мади Такиев
Мади Такиев. Фото: t.me/KZgovernment

Глава Минфина Мади Такиев на брифинге кабмина рассказал, сколько средств сэкономили в Казахстане на проведение различных форумов и мероприятий, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев напомнил, что в этом году сократили расходы на имиджевые мероприятия, командировочные, лишние расходы.

"Сократили их на 360 млрд тенге. Это была экономия бюджета, на эти цели направлена. В последующем году у нас также ожидается, что мы не будем раздувать бюджет в этом направлении", - заверил министр.

Он же рассказал, о каких суммах идет речь.

"Я вам скажу общий бюджет. Вот, допустим, если мы планируем бюджет 2025 года, мы, как Министерство финансов, довели госорганам лимиты в 22,5 трлн тенге. В ответ нам пришли (заявки - прим. ред.) на 31 млрд - такие расходы просили госорганы. Соответственно, мы вот все лето проводили работу с государственными органами, и бюджет следующего года поддержан в сумме 25 трлн 750 млрд тенге. То есть вот эта разница - можно сказать, что это сэкономленные средства следующего года. То есть это порядка 6,5 трлн", - пояснил глава Минфина.

Напомним, в феврале на совещании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что "никто не должен сорить деньгами", и поручил провести ревизию республиканского и местных бюджетов для сокращения расходов. Далее глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров заявил о начатой ревизии расходов казахстанского бюджета. В конце февраля он вынес несколько предложений по бюджету по итогу ревизии - в частности, сократить командировки и форумы.

Также весной, учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств глава государства дал поручение правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2174449-v-minfine-rasskazali-naskolko-urezali-byudzhet-na-forumy-i-inye-meropriyatiya/

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